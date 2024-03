Giornate di primavera del Fai alla scoperta dei tesori d’arte della chiesa di Santa Maria

Tornano le giornate di Primavera del Fondo Ambientale Italiano. Oggi e domani la delegazione lughese organizza visite guidate ai tesori d’arte nella Chiesa di San Francesco di Paola, conosciuta anche come chiesa di Santa Maria, a Lugo. L’edificio, costruito in stile neogotico è stato consacrato nel 1890. "Al suo interno – spiega il responsabile Fai di Lugo, Efrem Bardelli – troviamo diverse opere d’arte meritevoli della nostra attenzione come il Compianto sul Cristo Morto, La Madonna della Cintura, un Crocifisso ligneo del 1300 ed una raccolta di ex voto di pregevole fattura ottocentesca". I visitatori saranno guidati alla scoperta di questi importanti opere dagli ‘apprendisti ciceroni’ del liceo e da studenti del Polo tecnico professionale a indirizzo turistico. Le visite sono previste oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 con ultimo ingresso alle 17 e domani, sempre dalle 14.30 alle 17.30. Ogni tour, guidato dagli studenti, avrà una durata di circa 40 minuti con partenze ogni mezz’ora davanti alla chiesa di San Francesco in via Garibaldi 108 a Lugo.