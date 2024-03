Giovanni Gavelli alla guida del Pci cittadino. Il 57enne è stato eletto dal Comitato Federale

Sabato scorso, a Lugo, in via Cento, 58 il Comitato Federale del Pci ha eletto Giovanni Gavelli segretario della Federazione del Pci di Ravenna.

Gavelli, classe 1967, laurea magistrale in fisica, si occupa da 24 anni di sicurezza negli ambienti di lavoro tutelando i lavoratori e i datori di lavoro da fasci laser, campi elettromagnetici e sostanze esplosive. In una nota del Partito Comunista si legge che il segretario "crede molto nell’utilità del suo lavoro anche come ex presidente dell’associazione nazionale di fisica e applicazioni".

In conclusione "al compagno Paolo Viglianti, segretario uscente, vanno i ringraziamenti del Comitato Federale per il lavoro svolto nella Federazione di Ravenna".