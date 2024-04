Giro della Romagna, grande ritorno a Lugo

È iniziato il conto alla rovescia in vista del Giro della Romagna, storica gara del ciclismo professionistico italiano ed internazionale, in programma domenica 21 aprile con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme. L’evento, nell’anno del Grand Dèpart del Tour de France dall’Italia, torna in calendario dopo tredici anni. L’87esima edizione di una della classiche con la più lunga tradizione, è stata presentata ieri nel salone Estense della Rocca di Lugo alla presenza di Davide Ranalli e Francesco Billi, sindaci di Lugo e Castrocaro e Terra del Sole, nonché di Giammaria Manghi (capo Segreteria politica della Presidenza Regione ER), Davide Cassani (ex commissario tecnico della nazionale italiana maschile di ciclismo e attuale presidente Apt Servizi Emilia-Romagna), di Marco Selleri (direttore di ExtraGiro) e di ex ciclisti professionisti emiliano-romagnoli, oltre a Filippo Baroncini, che nel 2021 si è laureato campione del mondo nella gara in linea Under-23 che si è disputata nelle Fiandre, e che, seppur reduce da un infortunio, non è da escludere possa essere il 21 aprile tra gli atleti al via.

Dopo la proiezione di un paio di suggestivi filmati d’epoca relativi alla 19esima edizione della corsa (disputatasi nel 1935 e vinta da Learco Guerra davanti a Gino Bartali) e all’edizione del 1951 (che vide Fiorenzo Magni tagliare per primo il traguardo davanti a Fausto Coppi), sono stati resi noti i principali numeri della manifestazione organizzata e curata da ExtraGiro con il sostegno di Regione Emilia-Romagna - Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme, e con la collaborazione della SC Francesco Baracca e di Oliviero Gallegati. Al via 140 corridori di 20 squadre da 7 Paesi; spicca l’Uae Team Emirates. L’evento rappresenta anche una luce che rimane accesa sui Comuni sconvolti dall’alluvione. Il percorso misura 196 km. La partenza ufficiosa è prevista alle 10.50 (alle 11 il via ufficiale) da piazza Baracca/corso Matteotti a Lugo, città dove ha sede la società ciclistica Francesco Baracca, storica organizzatrice della gara. I primi 129 km, che toccano numerosi comuni colpiti dall’alluvione, sono pianeggianti. Il profilo altimetrico cambia negli ultimi 67 km, con l’ingresso nel circuito finale di 12,5 km a Castrocaro, da percorrere 5 volte. Il circuito prevede il Gp della Montagna di Bagnolo, una salita di 3,7 km (pendenza media 5,7%), che i corridori dovranno quindi affrontare 5 volte. L’ultimo transito al Gp della montagna è a 11 km dall’arrivo in via Marconi a Castrocaro.

Lu.Sca.