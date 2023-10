Giulia Ricci Lucchi dirigerà la Cardiologia

Continua il processo di "restituzione" delle Unità Operative sottratte all’Ospedale di Lugo durante il periodo Covid. Dopo aver riportato la radiologia, la chirurgia generale, l’anestesia e rianimazione, ora è il turno di cardiologia. La direzione generale dell’Ausl ha nominato il nuovo direttore dell’Unità Operativa, la dottoressa Giulia Ricci Lucchi, già in servizio presso il reparto dallo scorso gennaio. "Avere la disponibilità di un ospedale distrettuale come quello di Lugo in risposta ai problemi della popolazione residenziale diventa importante per la funzionalità dei servizi sanitari – ha sottolineato il direttore generale Ausl, Tiziano Carradori. "Le aspettative sulla nuova cardiologia sono tante. Mi sono mosso in controtendenza rispetto alle politiche regionali nell’attuazione di nuove unità operative. La cardiologia di Lugo dovrà essere pronta a supportare i medici di medicina generale e le esigenze indotte dall’invecchiamento graduale della popolazione legata ad un aumento di pazienti affetti da polipatologie, non autosufficenza e alla luce anche di un ritorno delle malattie trasmissibili come il Covid". Il nuovo direttore della cardiologia ha iniziato a collaborare con l’Ospedale S. Maria delle Croci nel marzo 2002. Successivamente, dopo un periodo presso la cardiologia dell’ospedale di Fidenza è tornata in Romagna prima all’ospedale di Ravenna e nel 2019 a Faenza come responsabile del servizio di cardiologia dell’Ospedale Infermi. "Puntiamo molto sul teleconsulto per poter accontentare tutti ed evitare visite inutili – ha spiegato Ricci Lucchi parlando del futuro dell’UO di Cardiologia –. Puntiamo anche sugli ambulatori dedicati alle attività di prevenzione e di riabilitazione nel post operatorio e per pazienti con scompenso. L’attività ambulatoriale è diretta anche alle valvolopatie sempre più diffuse. Abbiamo due posti letto riservati al day hospital di pazienti non stabili - ha sottolineato - per seguirli e limitare i ricoveri. La nostra è una equipe giovane, che lavora con tanto impegno". Sul fronte della protezione dei dati sensibili, messa a dura prova dal furto del computer che nel reparto di cardiologia serve alla refertazione dei risultati degli accertamenti tramite holter cardiaci, Ricci Lucchi assicura: "Nessun dato sensibile è stato compromesso. I dati contenuti nel pc sottratto possono essere consultati solo attraverso l’utilizzo di una chiavetta di accesso che è rimasta a noi. Abbiamo intanto riportato le prenotazioni a partire da ottobre".

m.s.