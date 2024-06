Gli alunni? Un’opera d’arte. I quadri viventi della ’Garibaldi’

La classe 5 B della scuola primaria ’Garibaldi’ ha partecipato ad un progetto interno denominato ’Tableaux vivants’, che ha visto alunni impegnati per quattro mesi nella realizzazione dal vivo di quattro importanti opere d’arte: la Pietà di Michelangelo, la Primavera di Botticelli, la Conversione di San Paolo di Caravaggio e l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci. Divisi in gruppi gli studenti hanno osservato i quadri, fatto ricerche online, recuperato il materiale di scena, per poi giungere alla realizzazione di foto che fossero il più possibile simili all’originale. In occasione della ’Festa di primavera’ i ragazzi hanno messo in scena una breve performance, durante la quale i quadri si sono animati e hanno dato vita ad una vera esperienza immersiva nell’opera d’arte. Il progetto è stato pensato e realizzato dalle docenti Carmen Gamberini ed Elena Manzoni, con la collaborazione di tutto il team docente (Santa Capitani, Laura Frumento, Nicola Lettieri, Alessandra Melandri, Elisa Tavanti), con l’intento di promuovere l’inclusione e favorire il processo di apprendimento, superando la visione della didattica di tipo tradizionale a favore della personalizzazione.