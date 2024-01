Gli Amici della Classense e ‘L’intelligenza artificiale e la fantascienza di Kubrick’

Domani pomeriggio, alle 17, presso la sala Muratori della Biblioteca Classense in via Baccarini 5, l’associazione ’Amici della biblioteca Classense’ in collaborazione con la stessa biblioteca organizza una conferenza sul tema: ‘L’intelligenza artificiale e la fantascienza di Kubrick’

a cura di Marco Gori, docente presso il dipartimento di Ingegneria e Scienze

matematiche dell’Università di Siena.

Con questa iniziativa l’associazione riprende per l’anno in corso il ciclo di conferenze su temi scientifici avviato nel 2023. I prossimi appuntamenti sono previsti il 22 febbraio (’La memoria e le neuroscienze cognitive’) e il 28 marzo (’Le nuove concezioni sull’uomo di

Neanderthal’).