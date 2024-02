Gnassi e il sax di James Thompson al ’Passatelli’

Dino Gnassi, featuring James Thompson, infiammeranno la scena del Ristorante Passatelli (via Ponte Marino 12, Ravenna), domani sera alle 21.45. Thompson, nato a Cleveland nel 1951, è noto per la sua pluriennale collaborazione con Zucchero con il quale, dal 1987 a tutt’oggi, partecipa ai tour europei ed internazionali. Oltre ad essere diventato il sassofonista di riferimento in Italia nel soul, blues e nel funk, è anche compositore, flautista, cantante e performer coinvolgente. Prenotazioni: 0544/215206