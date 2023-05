"Gru, piccioni, galline e cicogne: portateli da noi"

"Nella corsa contro il tempo e l’acqua alta, in una giornata in cui la pioggia ha concesso una brevissima tregua nel pomeriggio Paolo, Alessandro ci hanno portato da Lavezzola animali alluvionati gru,cicogne, galletti, piccioni per ora vi abbiamo dato casa e salvati abbiamo ancora posto per chi avesse bisogno ci contatti al 3392421430". Gianluca Ravaioli e sua moglie vivino ad Anita, al confine con Lavezzola. Da febbbraio vivono in una casa, con cinquemila metri di terra recintata, con stalle e tante gabbie: "Il precedente proprietario – racconta – aveva 200 pappagalli, così abbiamo pensato di metterle a disposizione di chi avesse bisogno di trasferire temporaneamente uccelli, galline e altri volatili".

Intanto ieri i paracadutisti di Livorno hanno tratto in salvo quattro cani, un gatto e un piccolo agnello dalla piena del torrente Magni che in zona Bassette, periferia di Ravenna, ha sommerso un’abitazione a ridosso del corso d’acqua uccidendo, probabilmente, tutti gli altri animali da cortile come galline e conigli e delle pecore.