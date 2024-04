Gruppo giovani imprenditori. Francesco Turchi è il presidente

Il presidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli, ha salutato la costituzione del neo Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio che ha eletto presidente Francesco Turchi, alla vicepresidenza Cristina Zaffi, Tommaso Fedeli e Chiara Belloni, consiglieri Giacomo Rossi, Edoardo Germanò e Michele Morello. "Investire sui giovani, ed in particolare sui giovani imprenditori, oggi può fare la differenza – sottoloinea Mambelli – , soprattutto in un’associazione di categoria, come Confcommercio che da sempre pone al centro l’impresa e l’imprenditore. Investire sulle imprenditrici e sugli imprenditori delle nuove generazioni è senza alcun dubbio un valore aggiunto per la società e per il tessuto economico, per il sistema imprenditoriale che oggi sta vivendo un cambiamento rapido e profondo. Confcommercio Ravenna ha quindi deciso di costituire il Gruppo Giovani Imprenditori, rivolto a tutti coloro che sono iscritti all’associazione di via di Roma che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età e che siano titolari dell’impresa, amministratori della medesima o collaboratori familiari".

Le finalità del gruppo possono essere diverse a seconda degli obiettivi che vengono decisi dai componenti mediante momenti di confronto tra i giovani imprenditori e per questo, possono contare anche sull’assistenza del gruppo nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio.

Matteo Musacci, Presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, ha inviato al neo presidente Francesco Turchi "le più sincere congratulazioni per la recente elezione". "Sin dall’inizio della mia presidenza - dice Musacci - ho posto in cima agli obiettivi della nostra squadra nazionale lo sviluppo dei Gruppi territoriali e di categoria esistenti ma soprattutto la promozione della creazione di nuovi Gruppi".