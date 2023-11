Guasto, cambiano i numeri comunali

A seguito di un guasto alla linea telefonica causato dal maltempo del 2 novembre, anche i numeri del Comune di Alfonsine hanno cessato di funzionare. Considerando che la situazione si sta protraendo, si è deciso di impostare nuovi numeri telefonici per gli uffici, al fine di ripristinare al più presto il servizio al pubblico. Si invita pertanto a consultare i contatti telefonici aggiornati sul sito www.comune.alfonsine.ra.it per raggiungere gli uffici desiderati. I nuovi numeri hanno conservato solamente le cifre finali: per esempio, il numero 0544.866648 diventa 0545.299648 (cambiano quindi prefisso e prime quattro cifre del numero).