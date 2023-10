Hera, intervento sulla condotta che porta acqua al potabilizzatore

Squadre del Pronto Intervento Acqua di Hera sono al lavoro per riparare la condotta addutrice che trasporta l’acqua grezza dal campo pozzi di Bazzino al potabilizzatore di Massa Lombarda. I tecnici sono intervenuti per svolgere le attività di riparazione della condotta, che si trova a circa 700 metri di distanza dai pozzi. Sono state attivate 3 autocisterne per integrare la produzione del potabilizzatore. Confermato il funzionamento dall’altra condotta che rifornisce Massa Lombarda, in grado di soddisfare il 50% del fabbisogno idrico. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, durante i quali si potranno verificare e cali di pressione in rete o, in alcuni casi, mancata erogazione.