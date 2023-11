‘Herself’ al cinema Palazzo Vecchio. Organizza l’associazione Demetra

Ultimi due appuntamenti nell’ambito delle iniziative, organizzate dall’associazione Demetra per la Giornata Internazionale contro la Violenza alle donne. Questa sera alle 21 al cinema Palazzo Vecchio, in via Risorgimento 5 a Bagnacavallo ci sarà la proiezione del film ‘Herself - la vita che verrà’ per la regia di Phillida Lloyd. Interverranno Ada Sangiorgi, assessora per le Pari Opportunità del Comune di Bagnacavallo e Giusi Dessy, presidente di Demetra donne in aiuto. L’ingresso è gratuito. Il 30 novembre alle 17 sulle pagine Facebook e YouTube di Demetra ci sarà invece un incontro con Monica Lanfranco, femminista, scrittrice che presenterà il libro ’Mio figlio è femminista’ (Vanda Edizioni).