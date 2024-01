I 5 Stelle verso le amministrative:: "Inviti da Pd e Per la buona politica"

Un incontro che, a livello di partecipazione, ha superato le aspettative. I pentastellati si sono incontrati nella serata di venerdì a Lugo in una gremita sala Baracca, all’interno della Rocca di Lugo, per gettare le basi del loro impegno nelle prossime amministrative di giugno 2024. Da Roma è arrivato il senatore Marco Croatti che, insieme al coordinatore regionale Gabriele Lanzi, al coordinatore provinciale di Ravenna Massimo Bosi e al consigliere comunale di Lugo Mauro Marchiani, ha discusso di temi chiave per il Movimento 5 Stelle e condiviso aggiornamenti sull’attualità politica. "Serata partecipata e piena di idee per il nostro territorio che non è solo Lugo ma l’intera Unione della Bassa Romagna. Un cammino importante – ha sottolineato il consigliere comunale Mauro Marchiani – da proseguire per il bene di tutti i cittadini". Ancora da decidere, per Lugo, la posizione che il movimento intenderà tenere, anche se l’obiettivo è di entrare a far parte di una coalizione insieme ad altre forze politiche. "Il Pd – spiega Marchiani – ce l’ha chiesto espressamente. La lista civica ‘Per la buona politica’ sarebbe altrettanto felice di averci al suo fianco. Sicuramente entreremo a far parte di una coalizione solo alla condizione di portare avanti il nostro impegno. Diversamente non avrebbe senso. Piuttosto, a quel punto, non ci presentiamo neppure. Non avrebbe senso sedere ai banchi dell’opposizione". Marchiani è fiducioso. "Stiamo ancora dialogando – rivela –. Abbiamo sempre offerto un buon apporto alla politica locale, siamo sempre stati coerenti, e abbiamo seguito temi importanti. La nostra intenzione è di andare avanti per non buttare via dieci anni di lavoro". La decisione non tarderà ad arrivare. "Non possiamo perdere dei treni – chiarisce Marchiani – per cui sarebbe inutile rimandare per troppo tempo. A breve decideremo in che modo muoverci". Intanto, il movimento sta lavorando alla costruzione di quello che sarà il Gruppo pentastellato della Bassa Romagna che seguirà alla costituzione, prevista a breve, del Gruppo della Romagna Faentina. "Abbiamo trovato delle persone disposte a intervenire attivamente anche su altri comuni come Alfonsine, Conselice e Bagnacavallo – conclude Marchiani –. Ogni comune comunque è strutturato a sé". Da parte del coordinatore provinciale pentastellato, Massimo Bosi, una conferma. "Continuiamo a lavorare insieme per un impegno politico trasparente e vicino alle esigenze dei cittadini – ha detto nel corso della serata –. Siamo pronti a discutere con chi condivide con noi temi del nostro programma politico locale e nazionale, consapevoli di migliorarli grazie a confronti costruttivi per dare una concreta risposta alle esigenze dei cittadini. Diversi attivisti hanno dato la disponibilità per le prossime amministrative nei vari Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. È quindi per noi un grande orgoglio iniziare tavoli di confronto in un’area progressista per la comunità".

Monia Savioli