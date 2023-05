I bolidi dalla A alla Z a Moto Europa

La storia di Moto Europa, guidata oggi da Romolo Balbi, Igor Spadavecchia e Andrea Garelli, nasce nel 1993, in una piccola officina in via Concordia a Lugo, come concessionaria Kymco e ‘organizzato’ Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia e Malaguti. "Nonostante la giovane età – raccontano i tre soci – nel 1996, dopo pochi anni di ottimi risultati, l’azienda Piaggio decide di puntare su di noi, trasformandoci in concessionaria ufficiale dei suoi brand, a quell’epoca Piaggio, Vespa e Gilera. Col passare degli anni e il consolidarsi della nostra realtà, decidiamo di allargare i nostri orizzonti e, in cerca di nuove sfide, affiancare al mondo degli scooter quello delle moto.

Ecco allora nel 2005 la trasformazione in concessionaria ufficiale Ducati e Moto Guzzi, mossa che, da subito, ci ha regalato molte soddisfazioni. Quasi contestualmente, Moto Europa lascia gli angusti 85 metri quadrati nel centro di Lugo, per trasferirsi a Sant’Agata sul Santerno, in via Ricci Curbastro, in una sede moderna, ampia e funzionale, che ha permesso il definitivo salto di qualità. Nel 2021 è arrivato anche il mandato per l’emergente marchio Cf Moto. La sede di Sant’Agata sul Santerno – che fortunatamente non è stata toccata dalla recente alluvione – si sviluppa su mille metri quadrati, dove trovano spazio lo show room, lo shop, gli uffici amministrativi e l’officina. Un piazzale da 500 metri quadrati ed un ‘retro’ da altri 250 metri quadrati, completano la disponibilità.

Moto Europa che, dal 2013 gestisce come ramo d’azienda anche ‘Moto noleggio sereno’ di Ravenna in via Newton, impiega 5 addetti in officina, 8 fra commerciali e amministrativi e una figura preposta al noleggio. La concessionaria di Romolo Balbi, Igor Spadavecchia e Andrea Garelli ha i mandati – vendita e assistenza ufficiale – di Ducati, Piaggio, Moto Guzzi, Vespa Cf Moto e Kymco, oltre a disporre di una vasta gamma di usato. Nello shop, interno alla concessionaria, sono disponibili accessori per moto, abbigliamento da moto e abbigliamento tecnico.

Lo scorso 6 maggio, Moto Europa ha festeggiato i 30 anni di attività. Fra le attività collaterali c’è anche il Moto club Pomponi Romagnoli, moto club ufficiale Ducati, che annovera circa 70 iscritti e che organizza eventi (fra cui la ‘smutureda rumagnola’), fra la primavera, l’estate e l’autunno. "I nostri clienti, per le moto nuove, arrivano da tutta l’Emilia Romagna. Per l’usato, spediamo in tutto il territorio nazionale, ma anche in Europa".

"Il nostro cavallo di battaglia? Avere delle moto ‘belle’ in pronta consegna. Il fiore all’occhiello è invece la nostro officina. Il segreto è avere i brand più importanti d’Italia e d’Europa. Ducati, brand italiano che da più di 90 anni è celebre nel mondo per stile, performance e ricerca della perfezione, è campione del mondo sia Superbike, sia MotoGp. Ma non dimentichiamo Piaggio con la Vespa, e Moto Guzzi, ovvero tutti marchi italiani, storici e ‘iconici’. Moto Guzzi ad esempio ha alle spalle un secolo di storia del motociclismo, guardando sempre avanti, con la capacità di innovarsi, restando fedele ai propri valori e alle proprie tradizioni".

La concessionaria Moto Europa srl è aperta nei seguenti giorni e orari: da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19; il sabato anche dalle 9 alle 12.