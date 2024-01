I cinque gioielli del Ravenna Ballet Studio

Piccoli talenti crescono e si fanno strada nell’universo della danza. Sono tanti gli ex allievi della Ravenna Ballet Studio si che si stanno facendo notare su palcoscenici importanti. Per esempio il ravennate Alessandro Francesconi, al debutto alla Scala di Milano in un classico di sempre come il ‘Lago dei cigni’, che ha già avuto il piacere di danzare nello spettacolo ‘Onegin’ nella serata in cui a sorpresa Nicoletta Manni è stata eletta étoile. Dopo essersi formato per cinque anni al Ravenna Ballet Studio nove anni fa, a soli 10 anni è stato ammesso alla prestigiosa scuola del Teatro della Scala. Dopo il diploma, è riuscito a entrare nel corpo di ballo dove ora sta muovendo i primi promettenti passi. Da segnalare che, già nel 2019, l’allora 14enne Francesconi si è esibito su Rai Uno nell’ambito di ‘Danza con me’ con Roberto Bolle.

Viola Izzo, grazie alla formazione tra il 2005 e il 2013 al Ravenna Ballet Studio, si è guadagnata l’accesso prima alla Scuola Superiore di Danza di Cannes e poi al Conservatorio Nazionale di Danza di Lisbona dove si è diplomata nel 2020. Nel 2023 ha danzato nello spettacolo ‘Sleeping Beauty’, con coreografie di Fàbio Lopez, nella Compagnie Ilicite a Bayonne (Francia), per poi entrare stabilmente nel National Moravian Ballet di Ostrava (Repubblica Ceca) con cui sta vivendo l’intera stagione, in balletti quali ‘lago dei cigni’, ‘Schiaccianoci’ e ‘Coppelia’. Tutto in salita anche il percorso di Elena Alessandrini che ora è impegnata all’Altenburg Theater di Gera in Germania, in ‘Coppelia’, ‘Don Chischotte’ e ‘Schiaccianoci’. Nel giugno 2013 ha spiccato il volo, entrando alla Scuola Superiore di Danza di Cannes Rosella Hightower. C’è poi il ravennate Nicolò Zanotti che, dopo soli due anni al Ravenna Ballet Studio, ha superato l’audizione per il settimo anno del Conservatorio Nazionale di Lisbona dove si è diplomato. E ora è danzatore all’ITDansa di Barcellona nelle produzioni di coreografi internazionali come Ohan Naharin, Gustavo Ramirez e Akram Khan.

Un’altra giovane da tenere d’occhio è Alice Pieri che ora è impegnata in varie coreografie alla Scapino Ballet di Rotterdam, definita una delle compagnie di danza contemporanea più innovative al mondo. Grande la gioia e la soddisfazione di Cinzia Di Pizio, direttrice della Ravenna Ballet Studio fondata nel 2009, con un passato di danzatrice all’Opera di Vienna.

"Il mio intento – afferma – è stato quello di creare un centro dove allievi motivati e dotati potessero sviluppare le proprie capacità, verso un percorso professionale, supportandoli e spronandoli in un ambiente sano e professionale".

Tra i punti di forza della scuola, un corpo docente competente e la presenza di ospiti d’eccezione periodicamente, quali insegnanti e direttori di fama internazionale, per arricchire la formazione dei danzatori.