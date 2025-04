"I clienti? Hanno fiducia in noi"

Milù, il salone di parrucchiera unisex di Lugo in via Emaldi, è un punto di riferimento dell’acconciatura da quasi 35 anni. Marilena Sigillo è la titolare dell’attività. Tutto cominciò a giugno del 1990, quando decise intraprendere un percorso vincente: "Mi innamorai subito di questa location che, in origine, era adibita a scuderia dei cavalli dei conti Manzoni. Il palazzo è un edificio storico e la ristrutturazione era stata fatta molto bene. In un primo momento, il salone conteneva anche una galleria d’arte. Esponevo infatti i quadri del pittore lughese Piero Dosi, scomparso nel 2016".

La ‘storia’ professionale di Marilena Sigillo affonda solide radici in 46 anni di carriera: "Ho cominciato da bambina, frequentando il salone di mia cugina Anna Guidani a Massa Lombarda, soprattutto d’estate, anche solo per guardare e imparare. Proprio mia cugina è stata determinante nell’approccio a questa professione, perché mi sono appassionata al mestiere, vedendo proprio lei all’opera. Ho trovato in lei il modello a cui ispirarmi. Poi ho iniziato a Lugo, per due anni, nel salone di Natalino e Antonietta, in via Garibaldi. Dopodiché sono andata nel salone dell’Ornella, in via Baracca, dove sono rimasta per 9 anni, prima di aprire la mia attività in via Emaldi". La formazione è avvenuta anche a Ravenna: "Ho frequentato l’accademia serale a Ravenna – ha proseguito Marilena Sigillo – ma in realtà la mia formazione è avvenuta a Londra e Parigi. Cominciai a viaggiare per aggiornarmi a 17 anni. Da quel momento, ogni anno, ho frequentato l’accademia, a Londra o a Parigi, o anche entrambe. Ancora oggi vado per tenermi aggiornata. L’ultima trasferta è dell’ottobre scorso. È una esigenza che sento. Non mi sono mai sentita arrivata. Sono una perfezionista e, per dare il meglio di me stessa, quella dell’aggiornamento è sempre stata una necessità ed una esigenza. Pur non disdegnando l’approccio e il taglio anglosassone, mi sento comunque più vicina al mondo francese".

Milù è un salone storico del centro di Lugo, conosciuto non solo in città e nel comprensorio: "I clienti e le clienti del mio salone non sono solo locali. Ci sono persone che vengono infatti anche da Bologna, Rimini e Roma. La cosa più bella? Ho diversi esempi di mamme che hanno portato le figlie e poi le nipoti. Ciò significa che c’è fiducia. Dal punto di vista della ‘promozione’, devo ammettere che non sono particolarmente attiva sui ‘social’, ma credo piuttosto nel passaparola, facendo leva in particolare sull’esperienza e sull’opera del mio lavoro". Anche sul fronte dei prodotti scelti per la cosmesi e la cura del capello, non ci sono troppi dubbi: "Utilizzo esclusivamente prodotti di qualità. Lavoro da sempre con prodotti top come Wella, Davines e L’Oreal. Utilizzo anche due linee tricologiche legate all’ozonoterapia e all’ossigenoterapia, oltre ai prodotti elvetici di Physiocoiffeur". Nei 90 metri quadrati del salone di via Emaldi, oltre alla titolare, lavorano altre 5 collaboratrici. Trovano spazio 7 postazioni di lavoro, 3 lavatesta e una cabina tricologica. Marilena Sigillo ha colto l’occasione per ricordare i danni dell’alluvione: "Siamo state vittime anche dell’alluvione. Non è stato facile riprendere dopo 10 giorni di chiusura. Abbiamo tuttavia avvertito con piacere la solidarietà di clienti e passanti, che si sono fermati per darci una mano".