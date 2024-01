I club service per l’ospedale

Alle 17, presso il teatro comunale Masini di Faenza, l’ensemble di archi della scuola di musica ’Sarti’ eseguirà una rassegna di brani dei compositori Vivaldi e Corelli, sotto la direzione del maestro Paolo Zinzani. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Faenza, è nata da una comune intenzione di tutti i club service del territorio (Rotary, Lions, Round Table e Club 41) ai quali si è unita anche l’associazione Cosmohelp. Il ricavato dell’evento (ingresso ad offerta libera e gratuito per bambini di età inferiore a 10 anni) sarà devoluto a sostegno del reparto di Geriatria dell’ospedale di Faenza per l’acquisto di un macchinario per ecografie.