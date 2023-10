‘I consigli della Doula’ per le donne in attesa

ll servizio SeiDonna del Comune di Cervia, in collaborazione con la Sala Malva Nord, propone il ciclo di incontri ‘I consigli della Doula’. Si tratta di 3 appuntamenti gratuiti dedicati ai genitori in attesa. La doula è una figura di sostengo emotivo-pratico in gravidanza, travaglio e post parto. È una persona formata e competente per il supporto e il potenziamento delle capacità genitoriali sia nella fase di attesa, sia dopo la nascita. Sabato 14 ottobre 2023 alle 10, presso la Sala Malva in via Papaveri al numero 43, si svolgerà il primo incontro dal titolo ‘Il primo trimestre. La gravidanza ed i 5 elementi: le emozioni, i cambiamenti fisici e psicologici’, condotto da Giulia Manfredini, educatrice perinatale e puericultrice, CPI Certified Doula (CCD). I successivi incontri si terranno sabato 28 ottobre 2023 e sabato 11 novembre 2023 sempre alle 10 alla Sala Malva Nord e verranno affrontati rispettivamente i seguenti temi: Il secondo trimestre. La pancia, i movimenti, massaggi ed esercizidi visualizzazione con il partner. Il terzo trimestre. Preparazione al parto, alleviare il dolore delle contrazioni, preparazione della valigia. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a seidonna@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979266.