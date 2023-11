I disabili uccisi dai nazisti

La sezione lughese di Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva eo relazionale) celebra i suoi primi 50 anni. Per coinvolgere la cittadinanza, ha deciso di organizzare a partire dalle 10 di oggi, nei locali delle Pescherie della Rocca, la mostra dal titolo ‘Perché non accada mai più - Ricordiamo’, realizzata dalla lughese Virginia Reggi, per conto di Anffas regionale. Il percorso espositivo ha lo scopo di riportare l’attenzione del pubblico sulla tragedia delle uccisioni di persone con disabilità da parte dei nazisti. I documenti e le foto esposte documentano i fatti avvenuti tra il 1939 e il 1945. In quei lunghi sei anni si è consumata la storia dolorosa, ma spesso dimenticata, della soppressione scientifica di coloro che non rientravano nei parametri di "perfezione e produttività", elaborati dalla logica nazista tramite il progetto denominato Aktion T4 considerato come la messa a punto in minuatura dell’Olocausto.

La cerimonia di inaugurazione avverrà alla presenza delle autorità cittadine.

La mostra resterà aperta fino a sabato 11 novembre. Gli orari di apertura vanno dalle 9 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 16.30. Per le scuole di ogni ordine e grado è possibile organizzare delle visite guidate condotte da Anna Maria Paoletti tramite prenotazione da effettuare al cell. 328.8290446.

Monia Savioli