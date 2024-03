I funerali di Vito Barboni oggi pomeriggio al Torrione

Si svolgeranno oggi i funerali di Vito Barboni, morto a 91 anni. Il corteo funebre partirà dalle 14.45 dalla camera mortuaria dell’ospedale per il Torrione, dove alle 15.15 ci sarà la messa. Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna, ricorda Barboni che, "dopo la trasformazione della Cassa di Risparmio in società per azioni nel 1992, è stato in essa particolarmente impegnato, come sindaco della capogruppo e di altre società per la trasformazione e la modernizzazione della Cassa, per la costruzione di un sempre più solido, moderno ed efficiente Gruppo privato ed indipendente di banche locali incentrato su Ravenna e la Romagna". Patuelli ricorda in particolare "l’intransigenza morale di Barboni, il suo impegno coerente nel lavoro (fu vice direttore di Confagricoltura Ravenna), nelle attività bancarie, nella vita pubblica, nelle sensibilità e nell’impegno culturale.