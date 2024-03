I Gazebo penguins al Bronson

Stasera al Bronson di Madonna dell’Albero, suoneranno i Gazebo penguins (inizio ore 21.30, ingresso 18 euro (16 in prevednita), info 333-2097141. Il cammino della band reggiana si è spesso incrociato con il locale ravennate. La band proporrà anche i brani dell’ultimo album, ’Quanto’, uscito nel 2022 per Garrincha Dischi, con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band. ’Quanto’ è un viaggio lungo sette canzoni che attraversano l’obliquità dello spazio e del tempo, l’inesistenza del vuoto, i buchi neri, per raccontare concezioni del mondo inedite attraverso una visione sfocata, sfuggente.

In apertura suoneranno gli Øjne, una band screamo italiana fondata a Milano nel 2011. Nel giugno del 2023 hanno pubbolicato il loro ultimo EP, “Sogno #3”.