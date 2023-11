I Giardini di Natale a tema ‘rinascita’

Prenderà il via il 2 dicembre il calendario di iniziative legate alle festività di dicembre e di fine anno. Sabato alle 16 avrà luogo l’accensione delle luminarie della piazza, che continueranno a luccicare fino al 7 gennaio. L’accensione sarà accompagnata dalla sfilata di sbandieratori e musici del Palio del Niballo, mentre dalle 16.30 alle 18.30 la band Locomotumm reinterpreterà lo stile delle marching band che avvicina le sonorità di New Orleans ai ritmi e alle melodie dell’Afro Urban. La piazza vedrà uno spettacolo di luci ogni mezzora grazie all’installazione che decora l’albero di Natale di piazza della libertà: al suo fianco un villaggio per i più piccoli con giochi e intrattenimento dedicati. Come ogni anno dal 9 dicembre fino al 7 gennaio saranno allestiti i Giardini di Natale, quest’anno a tema ‘rinascita’. L’inaugurazione è prevista per il 9 dicembre alle 15 in piazza Lanzoni: il Ponte delle Grazie, diventato un prato erboso, sarà quest’anno il cuore della manifestazione, che si dipanerà come sempre in corso Saffi e corso Mazzini. Mercoledì 13 dicembre, al Cinema Teatro Sarti, è in programma dalle 9 alle 16.30 il convegno a tema ambientale ‘Come un seme a primavera - Resistenza e Rinascita’. Non mancherà anche l’animazione nelle zone alluvionate. Borgo, Borgotto, Orto Bertoni e Piazza Ferniani saranno teatro di spettacoli musicali: si parte sabato 9 dicembre presso la palestra Lucchesi, dove dalle 15 sarà la volta della musica dal vivo con ‘Favole e Veleno’: ospiti il pianista Bertoni e il coro Loading. Presso lo Spazio ceramica Faenza di via Pistocchi 16 si terrà dall’8 dicembre al 7 gennaio una mostra per adulti e non, un progetto di Ente Ceramica. Per tutto il periodo delle feste, a partire dal 2 dicembre, nella cornice di Piazza Martiri della Libertà, sarà attiva la pista di pattinaggio adatta a tutte le età, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, e il sabato e i festivi dalle 10 alle 23.

In piazza della Libertà, di fronte alla scalinata del Duomo, sarà di nuovo possibile possibile donare giochi, libri, vestiti, prodotti per l’infanzia, tutti rigorosamente nuovi e altri doni da regalare, consentendo così a tutti i bambini e le bambine, anche meno fortunati, di avere un regalo da scartare sotto l’albero: uno speciale Ufficio Postale è aperto per l’occasione in piazza. Domenica 3 dicembre torna inoltre in Piazza del Popolo il mercato straordinario organizzato da Confesercenti e Confcommercio.

Dalle 22 di domenica 31 dicembre in piazza del Popolo, sotto la torre dell’orologio, avrà luogo il brindisi di mezzanotte. D

urante le feste sarà attivo inoltre anche il servizio GreenGo Bus, con le linee A e C in servizio anche la domenica e la giornata dell’8 dicembre, dalle 8.30 alle 10, dalle 12 alle 15.30, dalle 17 alle 20.15.