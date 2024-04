I giovani talenti del pianoforte domani a Palazzo Vecchio

Ritorna domani ’AscoltiAMO’, concerto per pianoforte con finalità benefiche proposto dal Lions Club presso la sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Come lo scorso anno, protagonisti del concerto – in programma alle 10.30 – saranno i giovani allievi del maestro Mauro Minguzzi che da oltre 35 anni si dedica all’insegnamento del pianoforte a ragazzi, oltre a tenere corsi di perfezionamento per pianisti già diplomati.

I giovanissimi pianisti sono Andrea Melandri, Lorenzo Missiroli, Matteo Bragonzoni, Alessandro Koebler, Federico Segurini, Domenico Bevilacqua, Sofia Donato e David Anthony Borisov, domani suoneranno musiche di Rachmaninov, Chopin, Beethoven, Prokofiev, Granados e Brahms.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Bagnacavallo, viene realizzato con la collaborazione della scuola di musica ’Malerbi’ di Lugo. Ingresso a offerta libera: il ricavato verrà utilizzato dal Lions Club Bagnacavallo per attività benefiche.