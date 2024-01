I grandi eventi sportivi . Dal Tour de France ai mondiali Dragon Boat

Una Ravenna tinta di giallo sarà quella che si presenterà all’appuntamento, il prossimo 30 giugno, con un evento sportivo dal respiro internazionale. La seconda tappa del Tour de France, in programma da Cesenatico a Bologna, sarà l’evento clou dell’annata sportiva 2024, un appuntamento che vedrà la quasi totalità del romagnoli riversarsi in strada nella speranza di vedere sfilare davanti a loro i fenomeni che hanno ridisegnato il panorama del ciclismo, quali Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primož Roglic, Mathieu van der Poel, Wout Van Aert e Julian Alaphilippe. Normalmente sono soprattutto le città sedi della partenza e dell’arrivo di tappa a far registrare il tutto esaurito per quanto riguarda hotel e b&b, quindi in questo caso Rimini come arrivo della prima tappa e Cesenatico quale sede del villaggio di partenza della seconda, "ma Ravenna potrà contare, così come Cervia, Faenza, Brisighella e Riolo Terme – spiega l’assessore allo sport Giacomo Costantini – sul beneficio di essere inquadrata dall’alto e vista da centinaia di milioni di appassionati nei quattro angoli del mondo". Se il ciclismo negli ultimi anni è uscito dalla sua originaria bolla europea per conquistare sempre più tifosi e talenti anche in Sudamerica, negli Stati Uniti e in Australia, l’altro grande evento sportivo ospitato quest’anno a Ravenna guarderà a oriente, nello specifico a quei paesi in cui le dragon boat sono un vero e proprio culto, come la Cina, Taiwan, Hong Kong, la Malesia e le Filippine. Il campionato mondiale per nazioni di dragon boat è in programma a Savio di Ravenna nella prima settimana di settembre, quando la Standiana si tramuterà in una sorta di ‘Fiume delle Perle’ europeo. "Sono attesi 6500 fra atleti e tecnici, provenienti da trentacinque diversi paesi. La stima è che i mondiali possano portare qui fra 50mila e 60mila persone", prosegue Costantini. A differenza degli europei tenutisi a settembre, i mondiali rappresentano un salto di qualità notevole, proprio in virtù dell’attesissima presenza degli agguerriti team asiatici. Evento di caratura nazionale anche per la ginnastica artistica, che ad aprile, al Pala de Andrè, vedrà in scena pure quest’anno una tappa dei campionati italiani.

In agenda sempre ad aprile, il 27, anche il meeting internazionale di judo organizzato dal ‘Centro sport terapia judo’.

Dal 15 al 18 febbraio si balla a Palazzo Rasponi dalle Teste, con la Teodora Tango Marathon: una milonga di tre giorni con la Spagna quale special guest: circa 1200 pernottamento sono attesi per l’evento.

Si vola invece virtualmente oltre-Atlantico per l’Italian Bowl di football americano, evento culminante del campionato nazionale, in calendario il 29 giugno allo stadio Benelli. Non è estate senza qualche regata: il Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna organizza, fra le altre gare in calendario, anche l’evento di rilevanza nazionale dedicato alla classe regina della vela giovanile: l’Optimist, che coinvolge ragazzi dagli 8 ai 14 anni, in acqua dal 18 al 20 agosto. Chiuderanno l’annata sportiva la consueta maratona di Ravenna, in programma il 10 novembre, e i campionati giovanili di spada, attesi per il mese di dicembre al Pala de André.

