I libri della fantasia, altri laboratori

Ultimo giorno dell’iniziativa ‘I libri della fantasia – Letture per eterni bambini’, progetto multidisciplinare che ha come filo conduttore i racconti di Gianni Rodari e mira ad avvicinare bambini e ragazzi alla lettura. Oggi a Russi dalle 15 alle 17 sono in programma: laboratorio di creta con le volontarie Pro Loco nella sede di via Cavour 21; laboratorio di burattini con Alice Iaquinta nella sede del Comitato Gemellaggio in via Babini 1; laboratorio di disegno/pittura con Tommaso Martines nella scuola musica Contarini in via Saffi 4; laboratorio di linoleografia con Maria Giovanna Morelli al Magiomo Lab in corso Farini 120. In biblioteca, poi, continua il laboratorio di stop motion. Alle 17.30 (fino alle 19.30), infine, trasferimento al centro Porta Nova, in via Moro 2, per la socializzazione del lavoro fatto con presentazione ed esposizione dei lavori prodotti. Seguirà buffet.