I misteri dei gatti che scompaiono nel libro di Benelli

Alle 17.30 di oggi alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Marcello Benelli presenterà il suo nuovo romanzo “La città dei gatti”, Eremon edizioni.

Dialogherà con lui l’autore ravennate Angelo Berti. In seguito a un incidente in un gattile, Michelangelo Stavros ha sviluppato una caratteristica molto particolare: quando si trova vicino a un gatto di cui ha annusato il pelo, le sue orecchie si gonfiano e iniziano a bruciare. Sfruttando questo dono per diventare il primo e solo investigatore felino d’Italia, Michelangelo trascorre una vita tranquilla alla ricerca dei suoi amati gatti smarriti. A questo punto, però, la vicenda si complica con l’arrivo di Luna Dal Pozzo, cartomante e giornalista e la scomparsa di migliaia di gatti in tutta Italia.