I problemi dei treni : "La linea Ravenna-Bologna?. È nazionale, intervenga il Governo"

In attesa dell’incontro fissato per la prossima settimana con i vertici Trenitalia Tper, Rfi e comitato pendolari, alla luce dei dati contenuti nel rapporto ‘Pendolarià di Legambiente che ha inserito la linea ferroviaria Bologna-Ravenna tra le peggiori d’Italia "basta strumentalizzazioni elettorali" sulla tratta: "Non si possono leggere ogni giorno continue esternazioni politiche di persone che, non sapendo nulla di trasporti, alimentano caos e disinformazione". A sostenerlo, in una nota, è l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini che risponde così alle critiche piovute sulla gestione del percorso ferroviario in questione. "I problemi della linea - osserva - ci sono noti da tempo e in questi anni abbiamo fatto tutto quello serve per migliorare il servizio, ma la linea è nazionale e bisogna che il Governo intervenga. Negli ultimi quattro anni ci siamo mossi in due direzioni. In primo luogo, siglando con il ministero, e Rfi due protocolli per le tratte Ravenna-Rimini e Ravenna-Castel Bolognese, quest’ultima fondamentale per incrementare il trasporto ferroviario delle merci da e per il Porto di Ravenna". Inoltre, prosegue, "sempre per migliorare il servizio dall’inizio del 2020 abbiamo aumentato di 3 milioni l’anno il fondo regionale per la linea Bologna-Ravenna, intensificando il numero delle corse e rendendo possibile il Bologna-Rimini via Ravenna. Ricordo anche, sempre per la parte di competenza regionale, la gara per il servizio ferroviario con un investimento di oltre 700 milioni per il rinnovo della flotta". Quindi, "siamo consapevoli che questo non basta Per questo ho fissato un incontro coi vertici di Trenitalia Tper, Rfi e comitato pendolari. Dobbiamo trovare i giusti correttivi per riportare la Bologna- Ravenna a condizioni accettabili".