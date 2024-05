I ragazzi della ’Mazzini’ in visita alla Compagnia dei carabinieri

I ragazzi della quinta della scuola primaria “G. Mazzini”, accompagnati dai loro insegnanti, hanno fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Cervia - Milano Marittima. I giovani hanno visitato i locali della caserma ed hanno potuto vedere da vicino i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione ai carabinieri. I ragazzi hanno inoltre simulato le operazioni di fotosegnalamento. I carabinieri nel corso della visita hanno spiegato quali sono i loro compiti, come sono organizzati e diffusi capillarmente su tutto il territorio e come funziona il loro servizio. La visita rientra nell’ambito del progetto relativo alla diffusione della legalità nelle scuole ed è stata seguita da un incontro in aula durante il quale sono stati trattati numerosi argomenti, approfondendo in particolare i temi del bullismo e del cyberbullismo e l’uso dei cellulari e dei social network.