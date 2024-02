I salinari domenica saranno a Forlì Domenica i salinari cervesi si recheranno a Forlì per il pellegrinaggio annuale in onore della Madonna del Fuoco. La delegazione includerà rappresentanti del Comune e del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, accompagnati dai gonfaloni del Comune e della parrocchia. Durante la messa nel duomo di Forlì, i salinari offriranno il sale raccolto nella salina Camillone come dono.