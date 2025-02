I sessant’anni del Rotary lughese: "Aiuti al territorio per 60mila euro"

Il club Rotary di Lugo si avvicina al suo 60esimo compleanno, il 17 settembre prossimo. E, attraverso l’attuale presidente, Simonetta Zalambani, offre una panoramica di tutti gli interventi che hanno caratterizzato l’annata 2024-2025 in attesa del passaggio di consegne che porterà l’incarico nella mani di Mario Betti. "Tra gli interventi che hanno caratterizzato il periodo – spiega Zalambani – due temi hanno avuto particolare importanza: l’alluvione e la disabilità, senza dimenticare il sostegno alla comunità. Nel complesso abbiamo immesso nel territorio della Bassa Romagna un valore di servizi e interventi pari a 60mila euro, oltre alle competenze professionali messe a disposizione in forma totalmente gratuita dai nostri professionisti e ai 450mila euro veicolati dal Distretto 2072 per l’emergenza alluvioni 2023 e 2024 in Romagna".

In ambito alluvioni, gli interventi hanno permesso di realizzare al parco Pertini di Cotignola una struttura ‘salva capre’ in legno. Nel maggio prossimo, sempre il parco sarà il destinatario di un importante intervento di ripristino. Restando in tema, il club ha riservato alla frazione bagnacavallese di Traversara la distribuzione di deumificatori offrendo alla farmacia un importante contributo per l’acquisto di porte da interno e mobilio.

Negli aiuti alla disabilità, le risorse dispensate serviranno ad attrezzare, nell’aprile prossimo, l’area esterna del centro socio riabilitativo diurno ‘Galassia’ di Alfonsine, a realizzare la stanza multisensoriale che sta prendendo forma nella scuola Gherardi di Lugo, a sostenere le attività motorie organizzate dal distretto Ausl di Lugo e ad acquistare materiali e attrezzature sportive per la coop Isola.

Nell’ambito del sostegno alla comunità, il club si è impegnato nel progetto contro la violenza di genere ideato dal gruppo Rispetto ‘Insieme è dove voglio vivere’ rivolto al territorio di Conselice, nell’offrire continuità al percorso ‘orto inclusivo’ e all’attività teatrale dedicata ai testi classici promossi dal liceo di Lugo, nell’organizzare l’incontro con l’astronauta Walter Villadei e nell’allestire la rotonda Cadorna a Cervia nell’ambito del progetto ‘Città Giardino’.

Le azioni rivolte ad ambiti extra territorio hanno consentito di proseguire con il sostegno al dispensario di Vanhoui nel Benin e di partecipare alle azioni del Global Grant Uganda.

Da parte dell’Amministrazione, presente con la sindaca Elena Zannoni, il plauso per il "supporto offerto nell’ottica del miglioramento della qualità del territorio".

Monia Savioli