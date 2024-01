I significati del termine ‘scusare’

Il termine dialettale ‘scusêr’, letteralmente scusare, significa anche considerare o valutare. Quando è rivolto a una persona assume un significato negativo. Si dice "Scusê ôn pr’un burdël", vale a dire giudicare uno come se fosse un bambino, perdonandolo perché non è in grado di capire. "No’ scusê par gnit", non scusare per niente, ha il significato di una scarsa considerazione, in quanto non ne vale la pena. Come uno schiaffo in faccia è l’affermazione "A t’scus par quèl t’si", ti scuso per quello che sei e per quello che vali, cioè niente. È la stesso che dire di qualcuno "L’è bas ad sufèta" (È basso di soffitto), cioè ha scarsa intelligenza, oppure "E’ sta drèt parché l’à i pi grend" (Sta dritto perché ha i piedi grandi).