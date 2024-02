I suoni jazz e soul della Fuzzy Band al Mama’s Club

The Fuzzy band protagonisti questa sera alle 21.30 al Mama’S Club - Circolo Arci Scintilla, in via San Mama, 75. Il gruppo, che propone una miscela di jazz e soul, è composta da Simone Conti (piano, tromba, cori); Giacomo Pugliese (voce); Simone Catarinelli (chitarra), Luca Galeati (contrabbasso, basso) e Francesco Sparagi (batteria). "Noi siamo 5 ragazzi, e ci siamo conosciuti tra scuola e vari progetti – raccontano i diretti interessati –. Ci piace affrontare il jazz/soul in chiave più giovanile e “fresca”, facendo comunque anche qualche canzone commerciale a modo nostro, cercando così di avvicinare tutte le persone alla musica". Il gruppo si è formato nell’ottobre del 2022 da un’idea di Catarinelli, "mettendo insieme dei miei amici e molti addirittura, non si conoscevano tra di loro".