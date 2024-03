Ignoti ladri tentato di rubare alla boutique Julian Fashion

Ignoti malviventi nella notte tra giovedì e ieri hanno tentato di entrare nella boutique Julian Fashion di Milano Marittima ma sono dovuti scappare a mani vuote. Tutto è accaduto a cavallo delle 23 quando i malintenzionati hanno iniziato ad armeggiare con la saracinesca. Ma proprio in quel momento sono passati alcuni membri dello staff: i malviventi sono scappati (l’auto, rubata a Cesenatico il 4 marzo, è stata ritrovata ieri in zona stadio a Milano Marittima).

Contenuti i danni: la saracinesca è stata subito riparata e il negozio ha potuto aprire regolarmente ieri. E’ possibile che se i ladri fossero riusciti a passare oltre la saracinesca, il sistema di allarme si sarebbe attivato facendo così scattare l’intervento della vigilanza o delle forze dell’ordine. In questo caso però un tempo di latenza anche di pochi minuti, avrebbe comunque offerto la possibilità di portare via qualcosa. Sull’obbiettivo dei ladri, è possibile solo fare ipotesi: più defilata quella che vede il fondo-cassa nel mirino. Più plausibile un furto su commissione dei vestiti griffati. Sull’accaduto, verrà presumibilmente aperto un fascicolo contro ignoti per tentato furto. Le telecamere di sicurezza potrebbero fornire elementi utili (in foto l’interno del locale, da Facebook).