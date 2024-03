Il 20 maggio a Ravenna un workshop di Armocromia

Lunedì 20 maggio torna, con la sua terza edizione, il workshop di Armocromia organizzato da Academy Obiettivo Bellezza by FORMart, Ente di Formazione di Confartigianato. Con Isabella Saragoni, consulente di immagine e personal shopper certificata, si scoprirà la propria stagione, analizzando pelle, occhi e capelli per distinguere sottogruppi, tonalità e contrasti per abbinare colori e palette. Al termine dell’incontro ogni partecipante riceverà la propria cartella colori in base alla stagione cromatica individuata. Maggiori dettagli ed informazioni su programma, costi ed iscrizione, sono sul sito www.confartigianato.ra.it oppure si può contattare FORMart Ravenna allo 0544.479811.