Il 20 maggio a Ravenna workshop di armocromia

Ultimi posti disponibili per la terza edizione del workshop di Armocromia in programma il prossimo 20 maggio organizzato dall’Academy Obiettivo Bellezza di FORMart, Ente di Formazione di Confartigianato. In Armocromia ogni stagione ha colori amici che ne esaltano le caratteristiche e, con la guida di Isabella Saragoni, consulente di immagine e personal shopper certificata, si scoprirà come scegliere abiti, accessori, make-up e il colore di capelli più indicato per esaltare le caratteristiche di ognuno. Al termine dell’incontro ogni partecipante riceverà la propria cartella colori in base alla stagione cromatica individuata. Per Informazioni ed iscrizioni: FORMart Ravenna, tel. 0544.479811