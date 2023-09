Il ballo degli studenti in piazza "Vogliamo dare loro fiducia"

"Non è mai stato fatto un ballo di tutte le scuole in piazza – dice Manuel Calderoni del Giradischi Club Faenza –, è la prima volta in Italia". E così il ballo di fine scuola, rimandato per l’alluvione, avrà luogo l’8 settembre in piazza del Popolo a Faenza, dalle 21.30 alle 3. "Tutto è nato a fine aprile dai rappresentanti d’istituto – dice Manuel Calderoni –. Al centro fieristico, come era stato fatto anni fa, era impossibile e così è nata l’idea di provare in piazza, con la presenza di tutte le scuole insieme". Sarà un evento importante per Faenza, che vedrà sfruttare uno spazio pubblico, responsabilizzando tanti giovani studenti ed ex studenti. "Il fatto che il ballo sia in piazza – afferma il vicesindaco Andrea Fabbri – ha un significato forte: vogliamo dare fiducia ai ragazzi e usare il centro storico per fare aggregazione. Dopo il covid e le alluvioni è importante che si trovi uno spazio per tutte le fasce di età perché le ferite si curano stando insieme, non isolandosi". Inoltre è stato richiesto il rispetto degli spazi. "L’amministrazione ha raccolto l’idea – dice l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi –: noi ci siamo e abbiamo fiducia, ma chiediamo a tutti i giovani di ricordarsi che sono in un bene pubblico che in quanto tale va rispettato, è una grande responsabilità".

La piazza sarà limitata e controllata sia internamente che esternamente. "Sarà chiusa con pannelli alti due metri nei lati corti – dice Manuel Calderoni –, lasciando fuori il bar Centrale e il Rossini, cosicché sotto le logge non ci siano locali aperti. Posizioneremo molti controlli sotto le gallerie dei negozi e creeremo sette uscite di sicurezza; l’ingresso con la biglietteria lo faremo presumibilmente da piazza Delle Erbe per via del parcheggio". All’ingresso ci saranno il riconoscimento dell’identità e il controllo del biglietto, acquistabile online a 20 euro o in cassa, probabilmente a 25. "La consumazione alcolica – dice Calderoni – sarà riservata ai maggiorenni, ai quali verrà messo un braccialetto identificativo per avere un drink alcolico. Ci sarà un palco di 10-14 metri e 10 di profondità per ospitare 4 o 5 artisti in console e saranno presenti anche diversi ospiti conosciuti dai ragazzi tra i quali I Pork, Fuori Luogo Podcast e Fefè".

Caterina Penazzi