Il Bar Edera di Godo cerca un barista

Il Bar Edera a Godo di Russi, in provincia di Ravenna, è alla ricerca, che scade il prossimo 6 maggio, di una figura professionale barista – ovviamente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che abbia almeno tre mesi di esperienza pregressa nella mansione ricercata come barista in una struttura simile e che sia preferibilmente automunito. La sede del lavoro è Godo e la qualifica Istat è "Baristi e professioni assimilate".

Il contratto di lavoro offerto, e si tratta di un lavoro come dipendente a tempo determinato.

L’orario di lavoro proposto dal Bar Edera è un part time di 20 ore settimanali, con la cadenza che va dalle ore 6 alle ore 12. C’è tempo dunque fino al 6 maggio per farsi avanti per questo posto di lavoro.