Il bilancio delle Polizie locali: "Alluvione e incidenti. Sempre in prima linea"

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono delle Polizie locali, che si celebrerà oggi alle 10 a San Giovanni Evangelista, i rappresentanti delle Polizie locali di Ravenna, Cervia e Russi, delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina e della Polizia Locale della Provincia hanno presentato un bilancio delle attività del 2023. "Non siamo – ha sottolineato il comandande della polizia locale di Ravenna Andrea Giacomini – un’organizzazione gerarchica. Siamo tutti allo stesso livello e quanto realizzato è il frutto di confronto, collaborazione e duro lavoro". Nell’anno appena concluso il contributo della Polizia Locale è stato importante per le operazioni di soccorso e aiuto alle popolazioni colpite, con le attività di soccorso svolte anche nell’ambito della Protezione civile. "Durante la fase dell’emergenza – ha spiegato Lorenza Mazzotti, comandante della Polizia provinciale – tutte le polizie locali hanno dato il meglio. Sono stati realizzati 4.294 interventi, con l’impiego di 2.516 unità di personale e 646 mezzi". Sono anche stati realizzati, in collaborazione con i Vigili del fuoco, interventi di soccorso con i natanti che, nella notte dell’alluvione del 16 maggio a Faenza, hanno salvato 122 persone.

In merito ai controlli su mobilità e sicurezza stradale è stata Paola Neri, comandante della Polizia locale della Bassa Romagna. "Complessivamente – ha detto– sono stati controllati 26.511 veicoli e svolte 191.968 ore di controllo del territorio. Sono stati 2.234 i rilievi degli incidenti stradali, tra cui 23 mortali". Nel campo della polizia amministrativa commerciale sono stati svolti 9.020 controlli. Le attività di controllo di polizia ittico-venatoria sono state svolte a tutela dell’ambiente sia per la repressione del bracconaggio sia nel campo della polizia ambientale. Sono stati svolti 4674 controlli, volti anche alla verifica del corretto smaltimento dei rifiuti. La polizia amministrativa ha invece effettuato 996 controlli che hanno portato a contestare 237 violazioni. L’attività di polizia giudiziaria delle Polizie locali ha portato a 2.389 procedimenti penali, con la ricezione di 764 denunce e querele, 23 persone arrestate e 150 fermi per identificazione. All’incontro di ieri hanno preso parte anche Vasco Talenti, comandante della Polizia locale della Romagna Faentina, Fabio Forlivesi, comandante della locale di Russi, Giorgio Benvenuti, comandante di Cervia e il consigliere provinciale Gianni Grandu e ’assessore faentino Massimo Bosi.