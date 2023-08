Il camper dei diritti della Cgil a Marina

La Filcams Cgil di Ravenna, a bordo del ’camper dei diritti’, ha dato il via alla campagna contro le irregolarità nel turismo. Ieri i sindacalisti hanno incontrato i cittadini a Cervia in via di Roma per la prima iniziativa accompagnata dal messaggio ’Mettiamo il turismo SottoSopra’. Sono stati distribuiti volantini e date informazioni utili per orientarsi nel mercato del lavoro. I prossimi appuntamenti con il camper dei diritti proseguiranno: oggi pomeriggio a Marina di Ravenna in piazza Dora Markus; domani a Cervia all’inizio di via di Roma, dalle 9 alle 13; venerdì 4 agosto, a Punta Marina, in piazza Aurelio Saffi, dalle 14 alle 18. "Gli ultimi dati diffusi dall’Ispettorato nazionale del lavor mostrano che delle aziende controllate nel turismo e nei pubblici esercizi una media del 76% è risultata irregolare".