Il Centrosinistra è inscalfibile. Tredici i Comuni vinti da Pd e soci. La mosca bianca resta Brisighella

L’Emilia Romagna terra di ’rossi’ è un paradigma duro a morire da queste parti, dove il Partito democratico si conferma asso pigliatutto, al di là di un andamento complessivo che, alle elezioni Europee, vede il centrodestra crescere e consolidarsi (detto che anche i dem hanno ottenuto ottimi riscontri). Nei 14 Comuni al voto per le amministrative, non c’è stata praticamente storia, visto il dominio del centrosinistra a trazione dem. Come si diceva ai tempi del Pci, le percentuali in qualche caso sono state bulgare, visto il 75% di Valentina Palli (sindaca uscente, che ha rivinto a Russi) e il 70% di Luca Della Godenza a Castel Bolognese. A Brisighella viene riconfermato per un soffio Massimo Pederzoli (centrodestra), che torna in municipio con il 50,24% dei voti, contro Loris Naldoni (centrosinistra; 49,76%).

E quando scriviamo ’per un soffio’, è da intendere in senso letterale, perché Pederzoli ha ottenuto 1.951 voti contro i 1.932 di Naldoni, sconfitto dunque con una scarto di appena 19 preferenze. Tra i Comuni che il centrodestra sognava di strappare al Pd e al centrosinistra in generale c’era Cervia, dichiaratamente il bersaglio grosso stando alle dichiarazioni fatte dai dirigenti del centrodestra in campagna elettorale. Anche in questo caso, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia (solo per citare i partiti più strutturati) sono stati respinti con perdite, con uno scarto che ha sorpreso tanti addetti ai lavori. L’obiettivo, come detto, è fallito: Mattia Missiroli (esponente del Partito democratico sostenuto da un’ampia maggioranza, che includeva anche il Movimento 5 Stelle; insomma, il campo largo in salsa rivierasca), darà continuità all’attività del primo cittadino uscente, Massimo Medri, che ha scelto di non ripresentarsi; lo sconfitto in questo caso è stato Massimo Mazzolani.

Missiroli si è imposto con un incontestabile 56%, pari a 8.093 voti, contro il 43% di Mazzolani (6.307). Numeri che hanno fatto sfumare il sogno di Frtelli d’Italia e soci di portarsi a casa l’importante località turistica. Una variabile che secondo molti esponenti, sia di maggioranza che di opposione, avrebbe potuto incidere sul voto di queste elezioni amministrative, era l’alluvione. Case e aziende invase dall’acqua, mancati (o tardivi) rimborsi, burocrazia insormontabile: il centrodestra confidava che tutto questo si traducesse in un voto di protesta che invece non c’è stato. O, quando c’è stato, non ha prodotto gli effetti sperati. A Conselice, uno dei territori più colpiti, gli elettori hanno scelto la continuità, eleggendo Andrea Sangiorgi (51%), assessore dal 2022. Un voto di protesta - quello che avrebbe potuto rappresentare il vicesindaco uscente, Gianfranco Fabbri (per lui il 36,70% di preferenze), in campo con la lista civica ’Con voi - Insieme per Ripartire’, originata proprio dall’esperienza dei comitati degli alluvionati -, alle urne proprio non si è visto.

A Lugo (16mila i votanti su 25mila aventi diritto; siamo al 63% di affluenza) a vestire la fascia tricolore sarà Elena Zannoni (per lei il 51% di voti), candidata del Pd e dirigente di Legacoop, dunque massima espressione del potere rosso nella Bassa Romagna. Dietro di lei Francesco Barone col 40%, la cui stampella erano i partiti di centrodestra. Chiusa una campagna elettorale, potrebbe aprirsene a breve un’altra, vista l’intenzione del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, di ’crescere di ruolo’, candidandosi alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Non dovrebbe tardare l’ufficializzazione di questa sua volontà.

