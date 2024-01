Il digitale al Centro. Corsi gratuiti

Il lavoro e il digitale. Oggi alle 14:30, presso la sede di via Teodorico 21 oppure collegandosi online, il Centro per l’impiego di Ravenna organizza ’Il digitale al Centro’, l’occasione per trovare tutti i corsi finanziati sul digitale attivati in provincia di Ravenna.

"Oggi si sente sempre più spesso parlare di digitalizzazione, e cresce la consapevolezza che, senza adeguate competenze, si rischia di restare tagliati fuori dalle nuove richieste del mercato – si legge nella nota –. In tutti i settori le imprese cercano persone in grado di utilizzare i principali strumenti informatici, elaborare dati, comunicare online e adattarsi rapidamente alle evoluzioni tecnologiche. La realtà è che, nel vasto mondo della formazione, esistono nella nostra provincia tantissimi corsi completamente gratuiti, grazie ai quali - a costo zero - si possono muovere i primi passi o approfondire la propria preparazione.

Sono queste le opportunità che “Il digitale al Centro” vuole far conoscere e aprire alle iscrizioni".

Per realizzare quest’incontro, infatti, il Centro per l’impiego di Ravenna ha chiamato a raccolta i principali Enti di formazione della nostra provincia, che presenteranno le loro proposte sul digitale interamente finanziate dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo Sociale Europeo. Sono moduli formativi brevi (da 20 a 64 ore), attivabili on demand, fruibili in presenza o in modalità webinar e componibili tra loro secondo le proprie esigenze, in modo da creare un percorso personalizzato. Per questi corsi, porte aperte non solo chi è in cerca di lavoro, ma anche chi è occupato (come dipendente oppure come autonomo), se riesce a conciliare le ore di frequenza con il proprio impegno lavorativo. L’evento è a numero chiuso. Per partecipare: forms.office.com/e/bnvP9Af9fk.