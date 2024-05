Il faentino Filippo Camurani è il miglior attore dell’Open Festival, iniziativa rivolta agli artisti con disabilità. Nei giorni scorsi nella cornice del teatro Asioli di Correggio, che si trova in provincia di Reggio Emilia, si sono infatti tenute le premiazioni del Festival Internazionale delle Abilità Differenti, manifestazione organizzata e promossa dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi.

Nell’ambito della manifestazione era stato lanciato l’Open Festival, il concorso multidisciplinare rivolto ad artisti e compagnie emergenti per promuovere progetti originali che favoriscono l’integrazione di artisti con disabilità nelle discipline artistiche che spaziano dal teatro, alla danza, alla musica, al canto e fino al video-making, la fotografia, il mimo e tutto l’ambito delle arti circensi. Tra le opere presentate al concorso anche il cortometraggio dell’Anffas di Faenza che prende il titolo di ‘Innamorati’ e che vedeva tra gli attori il 41enne faentino Filippo Camurani, volto noto della nostra città, impiegato nella Cooperativa sociale Ceef Francesco Bandini, giudicato quale miglior attore.

Il cortometraggio manfredo al concorso nel Reggiano si è piazzato tra i primi sei tra le opere in concorso. È stato realizzato da Anffas Faenza, Cooperativa In Cammino e Ceef Francesco Bandini ed è stato presentato in anteprima nelle scorse settimane anche al cinema Sarti di Faenza, nell’ambito della Giornata della disabilità.

Filippo Camurani nel cortometraggio interpreta il ruolo di un artigiano che lavora per un’azienda di famiglia. Tra Filippo e una giovane che si reca da lui per effettuare una riparazione nasce un’amicizia e così col tempo la ragazza finge guasti su guasti come scuse per rivedere l’artigiano, fino a far sfociare quegli incontri in una vera e propria relazione sentimentale: da qui il titolo del cortometraggio ‘Innamorati’.

"Sono davvero emozionato e felice di aver preso parte a questo progetto e orgoglioso che la giuria abbia deciso per questo premio. Per questo voglio ringraziare tutti i miei amici di Faenza che hanno lavorato per il progetto, attori e persone che mi sono state vicino lungo il percorso" ha spiegato Filippo Camurani.