Il festival degli aquiloni colorerà Pinarella

Svelato il programma della 44° edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone Artevento in programma dal 20 aprile al 1° maggio nella spiaggia di Pinarella. Nato nel 1981 il Festival di Cervia rappresenta uno degli appuntamenti più importanti al mondo per gli aquilonisti.

L’edizione sarà dedicata all’Emilia-Romagna. A un anno dall’alluvione, seguita con apprensione anche dai suoi affezionati ospiti che da ogni parte del mondo hanno inviato messaggi di affetto e di sostegno, Artevento dedica la sua edizione all’Emilia-Romagna attraverso la scelta di un simbolo evocativo, di testimonial d’eccezione e di un anniversario in linea con il suo progetto e con i valori di riferimento della manifestazione.

Le scelte di Antoniano come modello, dei bambini dello Zecchino d’oro come ambasciatori, del fenicottero rosa come simbolo e dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi come ricorrenza da celebrare esprimono i valori guida di un’edizione dedicata alla pace e alla salvaguardia del pianeta. In un momento storico contraddistinto dalla tensione per l’escalation militare che minaccia il mondo, coronato il sogno di far volare nello stesso cielo aquilonisti ucraini e russi durante la scorsa edizione del festival, la sua direttrice artistica ne ribadisce la filosofia, scegliendo di assegnare il Premio Speciale per Meriti di Volo 2024 al portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury e a Rondine Cittadella della Pace. Il premio speciale verrà consegnato domenica 28 aprile alla presenza della Fondazione Perugiassisi, Resq People Saving People e Festival delle Culture Ravenna. Confermata anche in questa edizione la presenza dell’attesissimo Circo Madera. Ogni giorno sono in programma spettacoli di volo, laboratori, il mercatino degli aquiloni, spazio giochi. Inoltre è stata ampliata l’area dello spettacolo raggiungendo anche la nuova piazza Premi Nobel per ospitare il Circo Madera e, a grande richiesta, il primo ristorante ufficiale del festival. Il festival raggiunge poi anche altre parti di città con delle mostre.

Alla Sala Rubicone è allestita la mostra fotografica ’l volo della sostenibilità’ di Wolfgang Bieck, mentre alla Darsena del Sale si potrà ammirare ‘Col cuore nel vento’ di Claudio Capelli, fondatore del Festival.

Ilaria Bedeschi