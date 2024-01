Il giorno della Memoria. Incontri, note e cerimonie

Sabato 27 gennaio ricorre il 79° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e si celebra il Giorno della Memoria, il Comune di Ravenna insieme ad altre istituzioni e realtà del territorio ha organizzato una serie di iniziative.

Da domani a venerdì la scuola primaria ’Mordani’ propone la settimana della Memoria. Letture, riflessioni, laboratori espressivo-musicali, filmati storici sul progetto ’Roberto Bachi, un compagno di scuola matricola n. 167973’. Iniziativa dedicata ai fondatori del progetto: Giorgio Gaudenzi, Silvano Rosetti, Danilo Naglia e Sergio Squarzina.

Martedì 23 gennaio - alle 21 - al Ridotto del Teatro Alighieri per la stagione ’Capire la Musica’ di Emilia Romagna Concerti suona il violoncellista Ettore Pagano (nella foto) accompagnato dal pianista Maximilian Kromer: Il Concerto viene dedicato alla Memoria delle vittime della Shoa, delle Foibe e di tutti i crimini di guerra.

A Russi martedì 23 gennaio, alla Biblioteca Comunale, in via Godo Vecchia 10 (ore 20.30), ci sarà la presentazione del libro ‘I vicini scomodi. Storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei suoi tre figli negli anni del fascismo’ di Roberto Matatia. Oltre all’autore interverranno Giuseppe Masetti, dell’Istituto Storico di Ravenna, e Luca Balbi, Presidente dell’Anpi di Russi.

Venerdì 26 gennaio, alle 10 al Cimitero di guerra in via Piangipane 24 a Piangipane verrà reso omaggio ai Caduti della Brigata ebraica. Sabato 27 gennaio alle 10, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna si renderà omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati con destinazione Auschwitz: letture a cura degli studenti della classe 3 AIN dell’Itis ’Nullo Baldini’.

Giovedì 25 gennaio, alle 10.30 nella sala nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy 12), si svolgerà la lectio magistralis della professoressa Giovanna D’Amico dell’Università di Messina ’Le donne di Ravensbruck e la Resistenza femminile’, introduzione di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza in Ravenna e provincia e di Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa di Oriani. Letture di Elena Bucci.

Per lunedì 29 gennaio alle 9.30 nella sala del Consiglio comunale, è in programma la Consulta dei ragazzi con l’intervento di Alfredo Tassoni presidente del Club Cosmopolita ’Arpad Weisz’ che racconterà la storia del grande allenatore ebreo del Bologna morto ad Auschwitz. Lunedì 5 febbraio si svolgerà al teatro Rasi il reading teatrale ’Lei conosce Arpad Weisz?’ di Menoventi, tratto dal libro ’Dallo scudetto a Auschwitz’ di Matteo Marani. L’appuntamento è alle 11 per le scuole, ingresso gratuito con prenotazione a info@romagnainiziative.it; mentre alle 21 invece ingresso gratuito aperto alla cittadinanza con prenotazione a info@romagnainiziative.it.