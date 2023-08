"Il Governo metta 600 milioni a disposizione degli alluvionati"

Continua dalla prima pagina

Così come abbiamo detto che invece ci sono risorse per i Comuni e gli altri enti pubblici in una quantità non sufficiente a fare tutto, ma comunque importante, per il ripristino di opere come argini, canali, strade e fognature. I soldi per gli enti pubblici sono stati stanziati, ma per cittadini e imprese no; un quadro paradossale, credo frutto, in questo caso, più della scarsa conoscenza dei problemi che della malafede.

Ieri, grazie a un post dell’assessore regionale Colla, abbiamo inoltre scoperto che dei 600 milioni che erano stati stanziati per la cassa integrazione, ne sono stati spesi solo 30. A questi si aggiungono i 300 milioni per gli ammortizzatori degli autonomi, che ritengo abbiano avuto percentuali di utilizzo simili. Anche su questa scelta, fatta con il primo decreto, di stanziare quasi un miliardo di ammortizzatori sociali, avevamo detto più volte al Governo che i romagnoli non ne avrebbero usufruito più di tanto, e così è stato: per l’eccessiva burocrazia e perché le imprese hanno da subito chiamato i dipendenti a ripulire; inoltre i cittadini colpiti personalmente dall’alluvione, nella gran parte dei casi, si sono guardati dal chiedere la cassa integrazione mettendosi nell’assurda condizione di ricevere anche uno stipendio ridotto, oltre ad aver avuto decine di migliaia di euro di danni in casa. Ora, anche tenendosi cauti, soprattutto per un futuro possibile utilizzo in ambito agroalimentare, ci sono almeno 600 milioni in parte corrente che rischiano di essere sottratti ai cittadini e che invece potrebbero essere utilizzati subito per gli indennizzi. Faccio un appello alla presidente Meloni: il Governo convochi subito Regione e parti sociali, e condivida con loro le modalità con cui usare subito questi soldi con indennizzi diretti alle famiglie colpite.

*Sindaco di Ravenna

e presidente della Provincia