Il grande rebus del voto anticipato

Andremo al voto in anticipo per eleggere un nuovo sindaco? Lo scopriremo presto. Per ora la concentrazione dei vertici politici romani è sulle imminenti elezioni Europee, solo fra una ventina di giorni il Pd prenderà a mano la questione delle Regionali per decidere su chi puntare: De Pascale, Colla o un outsider? Se il prescelto per il post Bonaccini sarà il sindaco, allora l’effetto a catena porterà Ravenna a votare per il suo sostituto. Per Palazzo Merlato i democratici avranno sicuramente già pronto un piano, e soprattutto un nome. C’è attesa per vedere come si muoverà il centrodestra e soprattutto capire se saprà presentarsi compatto, condizione irrinunciabile per aumentare le speranze di spuntarla.