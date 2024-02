Il Guidarello al ‘prete di campagna’

Don Francesco Fuschini vinse il premio Guidarello nel 1978 per i suoi articoli, che comparivano su il Resto del Carlino, sui fatti e la gente della Romagna e delle valli in cui lo scrittore aveva trascorso l’adolescenza. La cerimonia di premiazione all’epoca si svolgeva a settembre, nella sala consiliare di palazzo Merlato. Nella foto è il poeta Marino Moretti a congratularsi con il ‘prete di campagna’ (come si definiva) (sullo sfondo, sorridente, è l’editore Mario Lapucci). Nella foto compaiono, da sinistra, l’onorevole Benigno Zaccagnini, l’arcivescovo Tonini e il prefetto Manlio Maglioni.

A cura di Carlo Raggi