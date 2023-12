Il judo lughese nella palestra dell’ex istituto Maria Ausiliatrice

Dallo scorso settembre, con l’apertura del nuovo anno sportivo, le società del judo lughesi che prima si allenavano nella palestra dell’ex circolo Enal sono attive in via Camillo Torres, nello stabile dove si trovava l’Istituto scolastico Maria Ausiliatrice. Judo Club Lugo e Team Romagna Judo si sono trasferite nella palestra di 430 metri quadri grazie a un contratto di comodato gratuito e temporaneo tra la società GMB, proprietaria dell’immobile, e l’Amministrazione Comunale. L’obiettivo è quello di avere a disposizione la palestra e le sue pertinenze per l’attività del judo che coinvolge tanti bambini, giovani, e le loro famiglie vista l’attuale indisponibilità di un luogo per gli allenamenti. L’attività prima si svolgeva nell’ex circolo Enal, ora demolito e luogo del cantiere del nuovo Auditorium di Lugo. La destinazione scelta per il judo è lo stabile del Comune in via Macello Vecchio, dove un tempo di trovava un discount. L’alluvione ha determinato uno slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera e per questo motivo l’amministrazione ha scelto di trovare una soluzione transitoria ma determinante per consentire l’attività sportiva. Dopo i primi mesi in comodato gratuito, la giunta del Comune di Lugo ha deliberato di trasformare il contratto in una locazione al valore di 3040 euro al mese per diciotto mesi.