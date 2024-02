Il leghista Puntiroli:: "Area rifiuti a Montaletto. A che punto è l’iter?"

Fa discutere l’area di smaltimento rifiuti a Montaletto. Il consigliere comunale leghista, Enea Puntiroli, ha presentato una interpellanza, ponendo una serie di domande all’amministrazione. Tra queste: a che punto sono "le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni presentate in Provincia? A che punto sono le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni presentate ad Arpae e quelle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni presentate in Comune? Ancora: Tali lavorazioni sono compatibili con la presenza di abitazioni, capannoni e il centro sportivo? Si è valutato l’impatto che tale attività può avere sulla qualità del sale prodotto?". Puntiroli ha rilevato il malumore dei cittadini durante una riunione sull’argomento, tenutasi lo scorso 12 febbraio a Montaletto.