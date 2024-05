Il libro dell’eurodeputata Moretti

Stasera dalle 21 nel complesso ex-salesiani di via San Giovanni Bosco 1 sarà ospite l’eurodeputata Alessandra Moretti per la presentazione del libro ’La vita rivoluzionaria di una donna comune’.

L’autrice racconta la sua visione politica e la storia della sua carriera partendo dall’infanzia, passando per la sua attività da giovane vicesindaca di Vicenza e arrivando al ruolo nel Parlamento Europeo cui approdò per la prima volta nel 2014.

All’interno del volume si toccano anche argomenti delicati quali la conciliazione tra vita personale e politica,la maternità, gli scandali, le sconfitte elettorali, i conflitti, la pandemia da covid-19 e la successiva ripresa.

Moretti vuole portare la sua testimonianza come portavoce all’interno di importanti battaglie per i diritti civili, per l’inclusione sociale e a favore delle minoranze con l’invito a riflettere sullo status quo del mondo politico e sulle possibili strade da intraprendere per il cambiamento.

Durante l’incontro interverranno anche il sindaco di Faenza Massimo Isola e la consigliera regionale e presidente della Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa Manuela Rontini.